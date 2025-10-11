Най-малко 27 души са загинали, а други са в неизвестност, според властите, след като наводнения в Мексико предизвикаха свлачища и отнесоха домове, превозни средства и мостове.

Обилните валежи в четвъртък и петък доведоха до преливане на реки от коритата си. Идалго в Източно Мексико беше един от най-засегнатите райони.

Хиляди къщи са повредени или разрушени, много коли са отнесени от водата. Магистралите бяха блокирани с отломки. На места беше прекъснато електрозахранването.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че правителството е разположило 5400 служители, които да помагат на общностите, да разчистват пътищата и да раздават помощи.

Тя написа в социалните мрежи: „Работим в подкрепа на населението, отваряме пътища и възстановяваме електрозахранването.“

In recent hours: Flooding in Poza Rica, Veracruz, Mexico.



Heavy rains caused the Cazones River to overflow, flooding homes and leaving the city without power. Hundreds of families have been affected. Authorities are working on rescue and relief efforts. pic.twitter.com/mgrDjEzUt0 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 10, 2025

Освен това, 3300 военноморски войници помагат при евакуациите, както и за разчистване на последиците от наводненията.

Според правителството само в Пуебла времето е засегнало около 80 000 души.

Catastrophic flooding hit Poza Rica, Veracruz, Mexico, after heavy rains caused the Cazones River to overflow, flooding homes, cutting power, and affecting hundreds of families.



Follow: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/GdajqyfVgO — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 11, 2025

„Никой не беше подготвен за това“, каза пред агенция "Ройтерс" Хосе Сервантес, собственик на кафене в един от засегнатите райони.

Massive floods caused devastation in Poza Rica, Veracruz, Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/IgZDW21eBl — Disaster News (@Top_Disaster) October 11, 2025

„Наводнението достигна височина от метър и половина. Всичко беше наводнено, трапезарията и целият ресторант, кухнята, банята, стаята за игри, частната зона. Всичко е в ужасно състояние", допълни той.

Редактор: Цветина Петрова