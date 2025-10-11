Много хора са в неизвестност

Най-малко 27 души са загинали, а други са в неизвестност, според властите, след като наводнения в Мексико предизвикаха свлачища и отнесоха домове, превозни средства и мостове.

Обилните валежи в четвъртък и петък доведоха до преливане на реки от коритата си. Идалго в Източно Мексико беше един от най-засегнатите райони.

Хиляди къщи са повредени или разрушени, много коли са отнесени от водата. Магистралите бяха  блокирани с отломки. На места беше прекъснато електрозахранването.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че правителството е разположило 5400 служители, които да помагат на общностите, да разчистват пътищата и да раздават помощи.

Тя написа в социалните мрежи: „Работим в подкрепа на населението, отваряме пътища и възстановяваме електрозахранването.“

Освен това, 3300 военноморски войници помагат при евакуациите, както и за разчистване на последиците от наводненията.

Според правителството само в Пуебла времето е засегнало около 80 000 души.

„Никой не беше подготвен за това“, каза пред агенция "Ройтерс" Хосе Сервантес, собственик на кафене в един от засегнатите райони.

„Наводнението достигна височина от метър и половина. Всичко беше наводнено, трапезарията и целият ресторант, кухнята, банята, стаята за игри, частната зона. Всичко е в ужасно състояние", допълни той.

