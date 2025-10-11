Две мощни земетресения в открито море доведоха до разрушения и жертви във Филипините. С няколко часа разлика имаше два труса - първият с магнитуд над 7, вторият с 6.8. Те предизвикаха свлачища и наложиха евакуация на хора от няколко района в южната част на страната.

Вторият трус е активирал и локално цунами. Загинали са 7 души, властите продължават да правят оценка на ситуацията.

Земетресенията идват след поредица от други природни бедствия. За кратък период през Филипините преминаха два тайфуна. А в края на септември имаше и още едно мощно земетресение, което отне живота на над 70 души и рани повече от 1200.

