Снимка: AП, БТА
-
Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове
-
Правят повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла
-
Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси, има жертви (ВИДЕО)
-
Росен Желязков посети Елените
-
Четирима са загиналите при срутването на сграда в Мадрид (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Свидетел на злополучното рали във Варна: Маршалите не реагираха адекватно
Трусовете бяха два
Две мощни земетресения в открито море доведоха до разрушения и жертви във Филипините. С няколко часа разлика имаше два труса - първият с магнитуд над 7, вторият с 6.8. Те предизвикаха свлачища и наложиха евакуация на хора от няколко района в южната част на страната.
Вторият трус е активирал и локално цунами. Загинали са 7 души, властите продължават да правят оценка на ситуацията.
Снимка: AП, БТА
Земетресенията идват след поредица от други природни бедствия. За кратък период през Филипините преминаха два тайфуна. А в края на септември имаше и още едно мощно земетресение, което отне живота на над 70 души и рани повече от 1200.
Снимка: AП, БТАРедактор: Цветина Петрова
Последвайте ни