В Копривщица духът на Априлското въстание продължава да живее и днес – не само в музейните експозиции, но и в сърцата на хората. Това подчерта музейният работник Мария Караниколова в ефира на специалното предаване „Априлското въстание: 150 години идеал за свобода“.

По думите ѝ, неслучайно именно този възрожденски град е дал на България толкова много революционери, просветители и обществени дейци. „Причините са две – първо, нашите предци са били свободолюбиви хора, които са създали дом в тази сурова планина. И второ – те са поставили началото на образованието, изграждайки училища. А образованият човек усеща свободата и е готов да се бори за нея“, обясни тя.

150 години идеал за свобода: България отбелязва годишнината от Априлското въстание

Днес Копривщица продължава да привлича посетители от страната и чужбина. Особено силна е връзката с българите, които се връщат тук отново и отново. „Много хора идват като деца, а после водят и своите деца, за да им покажат къде живее България“, посочи Караниколова.

Според нея градът крие и много малко познати истории, които не присъстват в учебниците. „Всеки, който дойде, открива своята България. А при всяко следващо посещение научава нещо ново“, допълни тя.

Особено впечатляващ е интересът на младите към миналото. По думите ѝ, въпреки трудностите в обучението през годините на прехода, днешните деца и младежи не само търсят знание, но и активно пазят историческата памет. „Те участват с огромен ентусиазъм във възстановките и събитията – това показва, че историята е жива“, подчерта Караниколова.

