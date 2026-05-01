По традиция от БСП отбелязват Деня на труда с шествие. Сборният му пункт беше на езерото „Ариана” в София и завърши на лятната сцена в Борисовата градина.

Шествието, в което освен БСП участват и синдикални лявоориентирани организации, се провежда под надслов "Работим, а сме бедни. Втори живот няма”.

Отбелязваме Деня на труда

Освен това, ще бъде отбелязан празникът на левия печат с обособени щандове с лява литература. Програмата предвижда и акценти върху ранната кариерна ориентация на подрастващите и интеграция на хората с увреждания на пазара на труда.