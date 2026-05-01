От днес таксиметровите шофьори в морската столица возят на по-високи тарифи. Минималната цена за километър се повишава от 0,66 на 0,79 евро, а минималната нощна - от 0,76 на 0,89 евро.

Максималните прагове остават непроменени. Така, на практика, новите цени ще се усетят от клиентите най-вече при кратки пътувания.

От сектора настояваха за увеличение заради поскъпването на горивата и нарастващата инфлация. В мотивите се посочват още и повишените разходи за застраховки и резервни части за автомобилите.

Промяната беше гласувана вчера от Общинския съвет в морската столица.