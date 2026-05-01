Британският крал Чарлз ІІІ пристигна на Бермудските острови на тридневно посещение след паметно държавно посещение в САЩ.

Няколко часа след като Чарлз и кралица Камила се сбогуваха с Вашингтон и президента Доналд Тръмп, кралят пристигна на Бермудите на самостоятелна визита. В края на кралското посещение в САЩ президентът Тръмп обяви, че ще премахне митата върху шотландското уиски , като подчерта, че именно намесата на Чарлз и Камила е причината за това негово важно решение.

При пристигането си снощи на международното летище на остров Сейнт Дейвид монархът беше посрещнат от губернатора на Бермудските острови Андрю Мърдок, министър-председателя Дейвид Бърт и съпругата му Кристин в присъствието на малка почетна гвардия от Кралския бермудски полк.

Кралят ще бъде церемониално посрещнат днес с подобаваща пищност и зрелищност, включваща салют от 21 оръдейни изстрела.

