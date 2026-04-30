Крал Чарлз III отдаде почит на загинали американски военнослужещи във военно гробище. Той и съпругата му посетиха Националното гробище „Арлингтън“ край Вашингтон, където положиха венец и цветя пред Гроба на Незнайния воин. Това се случи в последния ден от държавното си посещение, чиято цел беше да помогне за затопляне на отношенията между Великобритания и Съединените щати, обтегнати заради войната в Иран.

По всички оценки четиридневната визита бе успешна. Президентът Доналд Тръмп се прояви като изключително внимателен домакин, който посрещна монарха с тържествена церемония и пищно официално събитие с дрескод „white tie“ в Белия дом. „Той е велик крал, най-великият крал според мен“, заяви Тръмп пред журналисти, когато Чарлз и кралица Камила пристигнаха в Белия дом за кратка прощална церемония под яркото пролетно слънце.

След като кралската двойка си тръгна след ръкостискания и кратък разговор, Тръмп добави: „Страхотни хора. Имаме нужда от повече такива хора в нашата страна“.

В програмата им беше включено и празнично събитие по повод 250 години от независимостта на САЩ от Великобритания, както и срещи с представители на коренното население в национален парк. След това кралската двойка трябваше да отпътува за британската островна територия Бермуда в Атлантическия океан.

Централният момент в наситената визита беше речта на Чарлз пред Конгреса на САЩ. Това беше първото обръщение на британски монарх пред американските законодатели след речта на кралица Елизабет II през 1991 г. Речта беше приета топло, макар Чарлз да засегна теми като климатичните промени, необходимостта от ограничения върху президентската власт, значението на НАТО и защитата на Украйна. Това са чувствителни въпроси за управляващите републиканци на Тръмп.

77-годишният монарх избегна директен сблъсък по темата за напрежението между Тръмп и премиера Киър Стармър заради отказа на Великобритания да се включи във войната срещу Иран. Той подчерта, че партньорството между двете страни е „родено от спор, но не по-малко силно заради това“.

Кралската двойка посети Ню Йорк, където спря при мемориала на 11 септември и се срещна с левия кмет Зохран Мамдани.

Чарлз, който е силно ангажиран с градинарството и опазването на околната среда, по-късно посети проект за устойчиво градско земеделие в Харлем. Камила отбеляза 100-годишнината на "Мечо Пух" в Нюйоркската обществена библиотека.

Мерките за сигурност по време на кралската визита бяха засилени. Посещението се състоя само дни след предполагаем опит за покушение срещу Тръмп на медийна гала вечер във Вашингтон. По време на пътуването имаше и по-непринудени моменти между Чарлз и Тръмп. Американският президент се пошегува, че родената му в Шотландия майка била влюбена в бъдещия крал, когато той бил по-млад.

