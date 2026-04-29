Британският крал Чарлз III и кралица Камила започнаха посещението си в Ню Йорк с визита на Националния мемориал за 11 септември, където отдадоха почит на жертвите на атентатите от 2001 г., съобщи "Асошиейтед прес".

Посещението е част от четиридневната им визита в САЩ по повод 250 години от подписването на Декларацията за независимостта на САЩ. Това е първото посещение на действащ британски монарх в Ню Йорк след визитата през 2010 г. на кралица Елизабет II.

Снимка: АП, БТА

Чарлз III във Вашингтон: Историческо посещение в изключителен деликатен момент

Кралят и кралицата пристигнаха с кортеж и бяха посрещнати от много официални служители. Те бяха придружени от бившия кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг.

Чарлз III с реч пред Конгреса на САЩ

Снимка: АП, БТА

След като положи венци и поднесе цветя на мемориала, кралската двойка поздрави и разговаря с хората, сред които и близки на загиналите при атентатите от 11 септември, както и хора от службите за спешна помощ. Сред присъстващите бяха и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, губернаторката на щата Ню Йорк Кати Хокъл, губернаторът на щата Ню Джърси Майки Шерил, както и други официални служители.

