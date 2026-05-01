Главната републиканска прокуратура в Истанбул е започнала самостоятелно разследване срещу израелските сили във връзка със случая с хуманитарната флотилия „Глобал Сумуд“, която е била спряна в международни води по пътя към Газа. По данни на турските власти са били задържани общо 175 пропалестински активисти, сред които и 20 турски граждани, участващи в мисията за доставка на хуманитарна помощ.

Израел задържа 20 кораба със 175 активисти от флотилията за Газа (ВИДЕО)

Прокуратурата в Истанбул е образувала досъдебно производство, позовавайки се на разпоредби от международното морско право и турското наказателно законодателство. Разследването обхваща възможни престъпления, включително незаконно лишаване от свобода, отвличане на транспортни средства, грабеж, повреждане на имущество и предполагаеми случаи на изтезание.

Според официалната позиция, израелските сили са спрели флотилията на значително разстояние от Газа, в международни води, като операцията е довела до задържането на участниците на борда.

Турското външно министерство осъди действията, като ги определи като неприемливи спрямо хуманитарната мисия, насочена към населението на Газа. А парламентът квалифицира блокирането на флотилията като „военно престъпление“ и „пиратски акт“, настоявайки за незабавно освобождаване на задържаните турски граждани и останалите активисти.

Десетки активисти от флотилията за Газа, задържани край Крит от израелските сили, слязоха днес на брега на малко пристанище в югоизточната част на гръцкия остров Крит.

