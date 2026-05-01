Трусовете са били усетени и Силвър Спрингс, Рино и Карсън Сити
Поредица от земетресения разтърси западната част на щата Невада в петък сутринта. Най-малко четири труса са били с епицентър на около 10 мили югоизточно от Силвър Спрингс, като най-силният е бил с магнитуд 4,9 и е регистриран малко след 1:00 ч. местно време, съобщи FOX.
Геоложката служба на САЩ е отчела още поне три земетресения в същия район в рамките на 24 часа, включително трус с магнитуд 4,1, станал малко след 21:00 ч. в четвъртък вечерта.
Земетресенията са усетени и в градовете Рино и Карсън Сити. Местните власти в окръг Лион съобщават, че засега няма данни за щети или пострадали, но проверките продължават.
EARLY MORNING SHOCK 🫨: A series of earthquakes shook western Nevada early Friday. At least four quakes were centered roughly 10 miles southeast of Silver Springs, Nevada, headlined by a magnitude 4.9 quake that happened just after 1 a.m. local time. Details:… pic.twitter.com/BS42ATdlPa— FOX Weather (@foxweather) May 1, 2026
Това са поредните земетресения, които разтърсват Невада през последните дни. Регистрирани бяха редица трусове, включително с магнитуд 4,4 край Аламо, усетен и в Лас Вегас в сряда сутринта.
Редактор: Цветина Петкова
4.9 earthquake hits warning area near Silver Springs, Nevada. Please see forecast maps. pic.twitter.com/gbncMqgx6G— EarthquakePrediction (@Quakeprediction) May 1, 2026
