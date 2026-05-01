Трусовете са били усетени и Силвър Спрингс, Рино и Карсън Сити

Поредица от земетресения разтърси западната част на щата Невада в петък сутринта. Най-малко четири труса са били с епицентър на около 10 мили югоизточно от Силвър Спрингс, като най-силният е бил с магнитуд 4,9 и е регистриран малко след 1:00 ч. местно време, съобщи FOX.

Геоложката служба на САЩ е отчела още поне три земетресения в същия район в рамките на 24 часа, включително трус с магнитуд 4,1, станал малко след 21:00 ч. в четвъртък вечерта.

Земетресенията са усетени и в градовете Рино и Карсън Сити. Местните власти в окръг Лион съобщават, че засега няма данни за щети или пострадали, но проверките продължават.

Това са поредните земетресения, които разтърсват Невада през последните дни. Регистрирани бяха редица трусове, включително с магнитуд 4,4 край Аламо, усетен и в Лас Вегас в сряда сутринта.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: FOX

