За мен Априлското въстание е онзи велик, преломен момент, в който българите са строшили робските окови на собствените си съмнения и страхове. Това е границата, отвъд която не просто се възражда един народ, а се раждат нови хора. Това каза министърът на образованието проф. Сергей Игнатов в студиото на NOVA, посветено на 150-тата годишнина от Априлското въстание.

По думите му това е и първото истинско общонародно дело, което не зависи от външни сили. „Не зависи от началниците - както днес напоследък сме свикнали да казваме, било то от Брюксел, или преди това от Москва. Не. Това е българският героизъм като самостоятелно решение“, добави той.

Министърът подчерта и саможертвата на участниците във въстанието: „Всички те съзнателно са се разпънали на кръста, за да възкръсне България“.

Той разказва и за посещението си в Клисура: „Вчера бях там и цитираха думите на младите хора, членове на комитетите - около 20-годишни. Те казвали: "Аз съм годеник на смъртта". И са знаели къде отиват“.

България отбелязва 150 години от Априлското въстание

Министърът посочи още, че за всички поколения е важно да осмислят Априлското въстание: „Върху нас често се наслагва чрез медиите и образованието усещането, че сме малки и незначителни, че винаги зависим от някого. А истината е, че зависим от себе си. Това е великата крачка, която е направена“.

Образователният министър коментира необходимостта от по-сериозен подход към патриотичното възпитание в българското училище. По думите му учебното съдържание е балансирано, но обществената нагласа често подценява духовното измерение на образованието за сметка на материалното развитие.

Министърът посочи, че в последните над 30 години на преход обществото е насочило усилията си към изграждане на институции и материален напредък, като същевременно е останал на заден план въпросът за възпитанието на децата в патриотични ценности.

Той подчерта, че именно училището трябва да бъде център на духовното изграждане на младите хора. По думите му патриотичното възпитание е ключов елемент, който не бива да бъде пренебрегван в образователната система.

В този контекст министърът даде пример с инициативи, свързани с отбелязването на 20 април, който е бил обявен за неучебен, но присъствен ден. По думите му първоначално е имало съпротива от страна на директори на училища, но впоследствие са реализирани над 5500 инициативи в страната, свързани с историческата памет.

Той посочи още, че дори в региони без пряка връзка с Априлското въстание са организирани възпоменателни събития - включително в детски градини със специални образователни потребности, където децата са участвали в тематични рецитации и възстановки.

Министърът заяви, че се обсъжда 20 април да стане официален празник, като подчерта, че идеята среща обществена и политическа подкрепа. По думите му част от народните представители и представители на местната власт вече са изразили положително отношение към предложението.

Той уточни, че този ден не трябва да бъде възприеман като обикновен празник, а като ден за почит към българския героизъм и историческата памет. Според него целта не е просто почивен ден, а възможност за активно участие на ученици и граждани в образователни и културни инициативи.

Министърът направи паралел с предишни мащабни национални чествания, като отбеляза, че настоящата подготовка за 150-годишнината от Априлското въстание е започнала късно. Той заяви, че по-добра организационна култура би изисквала планиране, започнало още след предходни юбилейни години.

По думите му правителството е предприело действия в кратки срокове, включително с постановление на Министерския съвет и осигурено финансиране за инициативите. В програмата са включени събития в училища, университети и културни институции, с участие на учени, историци и общественици.

Министърът подчерта, че паралелно се провеждат и културни прояви в различни градове в страната, организирани в кратки срокове, но с активното участие на местни институции.

Сергей Игнатов: Българите не са „малък и слаб народ“, а нация с исторически доказан успех и самостоятелност

Служебният министър на образованието Сергей Игнатов заяви, че българската история и национална памет често са представяни в прекалено негативна светлина, което според него не отговаря на историческата действителност.

По думите му още от училище и в публичното пространство на българите системно се внушава, че са „малък, беден и зависим народ“, което той категорично оспори. Игнатов подчерта, че подобни твърдения не отразяват реалните исторически процеси и постижения на България.

Той даде пример с последиците от Априлското въстание и решенията на Берлинския конгрес, като посочи, че въпреки международните ограничения България успява да увеличи територията си значително в исторически план. По думите му това е доказателство за силата на националния дух и устойчивостта на държавата.

Игнатов изрази мнение, че в рамките на малко повече от столетие България е удвоила територията си, въпреки решенията на Великите сили, което според него опровергава тезата за историческа безпомощност или зависимост.

Той подчерта, че тези процеси са резултат от усилията на целия български народ, а не на външни фактори, и ги определи като част от по-широк исторически процес на национално изграждане.

В този контекст Игнатов направи паралел със съвременната външнополитическа ориентация на България и членството ѝ в Европейския съюз. Според него страната трябва да отстоява по-ясно собствените си интереси и да не възприема ролята на пасивен участник в международните отношения.

Той призова за преосмисляне на обществените нагласи, свързани с т.нар. „фобии и филии“, като заяви, че те не допринасят за развитието на страната и отклоняват вниманието от националния интерес.

Игнатов подчерта, че българската история трябва да се възприема като история на устойчивост и успех, а не на зависимост, като основният извод, който трябва да се предава на младите поколения, е чувството за национална самостоятелност и историческа увереност.

