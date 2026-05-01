Европейският съюз подготвя съществена промяна в процеса на разширяване, като в бъдещите споразумения за присъединяване ще бъде включена специална санкционна клауза. Това съобщи европейският комисар по разширяването Марта Кос.

По думите ѝ новият механизъм ще даде възможност на Европейската комисия да налага санкции на държави, които вече са се присъединили към ЕС, ако нарушават основни правила и ценности на Съюза. „Споразумението за присъединяване на Черна гора ще бъде първото, което ще включва отделни защитни механизми след опита ни с Унгария. Така в ЕС няма да има „троянски коне“, подчерта Кос на конференция във Фрайбург. Целта е още на етап присъединяване да се гарантира, че бъдещите членове ще спазват ангажиментите си и няма да създават вътрешни кризи в съюза.

ЕС обмисля мерки за намаляване на цените на енергията

Кос подчерта, че разширяването на ЕС остава напълно реалистична перспектива през следващите години. Очаква се Черна гора да стане първата нова членка, следвана от Албания. Според Кос положителният пример на тези страни може да даде тласък и на останалите държави от Западните Балкани да ускорят реформите си по пътя към членство.

Редактор: Ралица Атанасова