Лидерите на Европейския съюз призоваха в четвъртък за временни мерки за смекчаване на въздействието от скока в цените на енергията, причинен от войната в Иран. Kато възможни краткосрочни решения бяха предложени намаляване на данъците върху електроенергията, по-ниски такси за преносната мрежа и държавни субсидии, където е възможно.

Фон дер Лайен: ЕК разглежда различни опции за намаляване на цената на енергията в ЕС

В дългосрочен план Европа смята, че заместването на изкопаемите горива с местно производство на енергия от възобновяеми източници ще намали ефекта на кризи като тази. Но в краткосрочен план, ще се търсят мерки по места. Европейският съюз трудно може да намери общовалидна мярка, която да помогне на всички. 27-те държави членки имат крайно разнороден енергиен микс и различни системи за данъчно облагане върху енергията.

Българските мерки срещу скъпите горива – сред най-добрите в ЕС

"Страните членки вече могат да прилагат държавни субсидии, за да компенсират скока на цените на горивата. Европейският съюз допълнително ще направи правилата за такава държавна помощ по-гъвкави. Разбрахме се още да помогнем да страните членки да разработят национални схеми за облекчаване на ефекта от повишените цени", заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

