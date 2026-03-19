„Мерките, предприети от България срещу високите цени на горивата, се оценяват като едни от най-добрите в ЕС”. Това коментира служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков. По думите му този понеделник в Брюксел е имало дискусия между енергийните министри на Блока, на която се е стигнало заключението, че целева помощ към гражданите е най-ефикасната възможна мярка, която е и щадяща за бюджета.

„Имаше обмен на мнения между присъстващите министри за това какви мерки обсъжда правителство. Нашите, които са таргетирани и с определена времева рамка, се възприеха като най-добрата практика. Има широк набор от действия, които могат да се вземат, ценови тавани, които трябва да са солидно финансирани или водят до дефицит”, посочи Трайков.

