Рязък скок в цените на горивата у нас се наблюдава в последните десет дни. Заради войната в Близкия изток и напрежението между Израел и Иран бензинът и дизелът на колонките са поскъпнали значително. Ситуацията вече предизвиква сериозно безпокойство както сред търговците, така и сред потребителите.

„Напрежението се усеща, макар хората все още да не го показват явно. Чувстваме го, защото сме в постоянен контакт с клиентите. В рамките на по-малко от две седмици цените се повишиха с повече от 20-25%”, каза в ефира на „Здравей, България” председателят на Сдружението на малките търговци на горива Николай Николов.

Според него, освен ценовия натиск, започват да се появяват и първите сигнали за затруднения в логистиката. „В базата на „Лукойл” в Русе на два пъти имаше прекъсвания на зареждането за по два дни поради липса на гориво. Това веднага се отразява на ритъма на доставките към малките бензиностанции”, заяви Николов.

По думите му тези, които имат финансовата възможност, вече са започнали да се презапасяват. „Зареждат по-големи количества. Онези, които нямат пари обаче, продължават да купуват по малко и да наблюдават как цените растат всеки ден”, допълни той.

Николов предупреди, че евентуални държавни компенсации биха помогнали само на най-бедните, но няма да спрат верижното поскъпване на транспортните услуги и производството на стоки.

