Бизнесът настоява за спешни мерки срещу скока в цените на горивата, който оказва сериозно влияние върху транспортния сектор и цялата икономика. На този фон от бранша на автобусните превозвачи заявиха, че поскъпване на билетите за очакваната вълна от пътуващи за Великден няма да има.

⇒ Предложение за фонд за енергийно подпомагане

„В самия източник, където е доставката на гориво, ние няма как да го овладеем. Оттук нататък тръгваме към овладяването на трансмисията на логистиката и на самото производство”, заяви Боян Митракиев, изпълнителен директор на КРИБ. Той посочи, че в логистиката разходът за гориво е около 30% от общата стойност на километър.

Ще поскъпнат ли автобусните билети заради скока в цените на горивата

Според Митракиев създаването на фонд за енергийно подпомагане няма да ощети държавата. „Държавата събира по-високи приходи от ДДС в момента. Просто пропорционално расте от горивата. Тези пари могат да отидат в един фонд, който вече да компенсира логистичните компании на база заредено гориво и изминати километри”, обясни той.

⇒ Позицията на синдикатите

„Дали това е технически най-добрият път, аз не зная, защото този фонд ще стигне до момента, в който той ще трябва да реши как ще ги разпределя тия средства”, коментира президентът на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. По думите му вероятно най-лесният път би бил намаляването на акциза за горивата, но това „не е много възможно по други причини”. От синдикатите смятат, че при продължаваща криза държавата трябва да вземе мерки, тъй като опасения има във всички сектори.

⇒ Автобусните билети за Великден

Автобусните превозвачи също ще настояват за компенсации от страна на държавата. Въпреки че цената на горивото в момента представлява 41% от цената на билета, поскъпване преди предстоящите празници не се предвижда.

„Това би трябвало да успокои хората и да знаят, че няма никакво увеличение на цените на много големия поток, който ще пътува за Великден”, заяви Георги Милошев от Конфедерацията на автобусните превозвачи. Той допълни, че закупуването на билети за празниците вече е напълно възможно.