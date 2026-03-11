Европейската комисия разглежда различни опции за намаляване цената на енергията, която се формира от доставките на природен газ. Това съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент.

Сред мерките са такива, свързани с държавна помощ, както и по-добро използване на дългосрочните договори за доставка на енергия. “Проучваме възможностите за субсидиране или дори въвеждане на таван на цените на природния газ”, каза тя.

По думите ѝ въпросът за инфраструктурата за пренос на ток е деликатен, тъй като от една страна има нужда от инвестиции в по-мощна и модерна мрежа, а от друга - трябва да се намалят загубите от възобновяеми източници, съобщава специалният пратеник на БТА Атанаси Петров.

“Миналата година ние инсталирахме повече от 80 гигавата енергия от възобновяаеми източници в ЕС, което е рекорд. Но шест пъти повече енергия от ВЕИ не получава достъп до енергийната мрежа и просто се губи”, даде пример председателят на ЕК. И добави, че при очаквания ръст в потреблението на ток този модел не е устойчив.

Тя призова страните членки да обърнат внимание на данъците, с които облагат енергията и влияят на цените.

Фон дер Лайен защити европейската система за търговия с емисии, казвайки, че без нея Европа ще консумира много повече природен газ, ставайки по-слаба, уязвима и зависима. “Тази система обаче има нужда от модернизация”, отбеляза председателят на ЕК.

В края на речта си тя потвърди ангажимента на Комисията през 2027 г. да бъде приет целият пакет от мерки за мащабна реформа и изграждане на истински единен европейски пазар.

Редактор: Станимира Шикова