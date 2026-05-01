Полицаите в Турция ще получават допълнително обучение по джудо по силата на ново споразумение за сътрудничество между Федерацията по джудо и Полицейската академия. Мярката цели подобряване на техниките за намеса и намаляване на риска от наранявания по време на полицейски операции.

Съгласно споразумението, курсовете по методика за полицейска намеса, преподавани в полицейските академии, професионални училища и учебни центрове, ще бъдат актуализирани с техническа подкрепа от Федерацията. Очаква се бъдещите полицейски служители да излизат с черен колан, след като преминат допълнителното обучение по джудо.

„Нашата цел е да подкрепим обучението на бъдещите служители, като ги запознаем с джудото. С правилната техника те ще могат да се намесват в инциденти, без да нараняват себе си, като същевременно защитават физическата цялост на заподозрените и осигуряват обществената безопасност на най-високо ниво“, сподели президентът на Турската федерация по джудо Сезер Хуйсуз, коментирайки новата инициатива.

Редактор: Станимира Шикова