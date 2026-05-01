Гръцките власти иззеха голямо количество наркотици и арестуваха български шофьор на камион на пристанището в Игуменица, Западна Гърция. В товара му са открити около 500 килограма канабис от типа „скънк“, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.

По информация на полицията операцията е проведена от отдела за борба с организираната престъпност по време на рутинна проверка на товарен камион.

Разследващите установили, че наркотичните вещества били укрити изключително прецизно в пратка с хартиени изделия - включително салфетки и тоалетна хартия - с цел да се избегне засичането им при проверка.

„Подземен град“ от канабис: Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (ВИДЕО+СНИМКИ)

Арестуваният български гражданин управлявал камиона. По данни на властите товарът тръгнал от Валенсия, преминал през Италия и пристигнал в Гърция. Разследва се дали крайната дестинация била Турция, където този вид канабис достига по-високи цени на нелегалния пазар.

Полицията съобщава още, че задържаният не оказал съдействие и отказал да предостави информация за мрежата, стояща зад пратката. Разследването по случая продължава.

