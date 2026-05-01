Той не оказал съдействие и отказал да предостави информация за мрежата, стояща зад пратката
Гръцките власти иззеха голямо количество наркотици и арестуваха български шофьор на камион на пристанището в Игуменица, Западна Гърция. В товара му са открити около 500 килограма канабис от типа „скънк“, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“.
По информация на полицията операцията е проведена от отдела за борба с организираната престъпност по време на рутинна проверка на товарен камион.
Разследващите установили, че наркотичните вещества били укрити изключително прецизно в пратка с хартиени изделия - включително салфетки и тоалетна хартия - с цел да се избегне засичането им при проверка.
„Подземен град“ от канабис: Разкриха високотехнологична наркооранжерия в бивша мина край Кюстендил (ВИДЕО+СНИМКИ)
Арестуваният български гражданин управлявал камиона. По данни на властите товарът тръгнал от Валенсия, преминал през Италия и пристигнал в Гърция. Разследва се дали крайната дестинация била Турция, където този вид канабис достига по-високи цени на нелегалния пазар.
Полицията съобщава още, че задържаният не оказал съдействие и отказал да предостави информация за мрежата, стояща зад пратката. Разследването по случая продължава.
