Повече от 1 тон хранителни продукти без документи за произход и безопасност ще бъдат унищожени в Димитровград. Те са открити в магазин на пазара в града и в дома на неговия собственик.

Снимка: Пресцентър БАБХ

В нелегалния склад са намерени 607 кг млечни продукти, 450 яйца, 102 кг ориз, 91 л зехтин, 43 кг маслини, 26 кг бисквити и 28 кг туршия. Повечето от храните са с турски произход.

В магазина са установени още 522 кг млечни продукти, 100 кг макаронени и бобови изделия, ориз и сладкиши, над 22 кг месни заготовки и 15 яйца. Сред продуктите има такива от Турция, Гърция и България.

На собственика на двата обекта ще бъдат съставени актове.

