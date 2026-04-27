България има европейски шампион по фехтовка. Вероника Василева спечели титлата на сабя на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Каляри, Италия. Състезателката игра изключително силно и не остави съмнения, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на Световни купи за жени.

В надпреварата на сабя се включиха 42 състезателки от 14 държави. За България на пътеките излязоха Емма Нейкова ("Свечников"), Белослава Иванова (ЦСКА), Вероника Василева ("Свечников") и Мариела Георгиева ("Пловдив БГ").

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В първия си двубой сред най-добрите 64 тя отстрани Валерия Кубанска-Моренет от Украйна с 15:11. В срещата за място сред най-добрите 8 победи Мария Виекиевич от Полша с 15:8. В двубоя за място на полуфиналите Василева надделя над Амалия Ковалу от Румъния с 15:14 и си гарантира медал от шампионата. В срещата за място във финала българката победи Сириел Риу от Франция с 15:12. В двубоя за титлата сабльорката ни отново показа страхотна игра и спечели купата след 15:11 над Алексадра Куваева от Грузия.

Емма Нейкова завърши надпреварата на 19-о място, Белослава Иванова е 25-а, а Мариела Георгиева - 26-а.

В турнира на шпага за мъже Рахим Рашайда завърши на 9-о място. В състезанието участваха 98 шпажисти от 29 държави. България беше представена от Рахим Рашайда (НСА) и Радослав Стойчев ("Черно море – Варна").

Рахим Рашайда започна силно участието си в първенството, като излезе от групите с 5 победи и 1 загуба. Във втория кръг на елиминациите той отстрани Йонас Волунд от Дания с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 Рашайда победи Кристофър Кели от Швеция с 15:11. В срещата за място в топ 8 българинът отстъпи пред Пьотр Урбан от Полша със 7:15 и завърши на 9-о място.

Радослав Стойчев записа в групите с 2 победи и 4 загуби, остана на крачка от елиминациите и зае 75-о място в крайното класиране.

Редактор: Дарина Методиева