Стотици представители на австралийското коренно население влязоха в сблъсък със силите на реда в отдалечен град в Северната територия на Австралия. Поводът - задържането на мъж, заподозрян в убийството на 5-годишно местно момиче, предаде "Ройтерс", позовавайки се на полицията.

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе, началникът на полицията в Северната територия Мартин Доул и говорител на семейството на жертвата призоваха за спокойствие. Разярена тълпа от около 400 души, част от коренното аборигенско население, се събра в четвъртък вечер пред болницата, където беше откаран заподозреният, след като е бил пребит до безсъзнание от местни жители.

Променят протоколите за действие на полицията в Австралия

Кадри, излъчени от австралийската национална телевизия Ей Би Си, показаха как хора от събралото се множество призовават за отмъщение - термин, който в аборигенските общества се отнася за традиционни, предимно физически наказания. Събралите се хора хвърляха предмети и запалиха огън, ранявайки няколко полицейски служители и медицински работници, като същевременно нанесоха щети на полицейски автомобили, линейки и пожарни коли. Полицията използва сълзотворен газ и гумени куршуми, за да разпръсне протестиращите.

Заподозреният - 47-годишният Джеферсън Луис, за когото полицията смята, че е отвлякъл и убил момичето, се е появил в един от лагерите в град Алис Спрингс, съобщи на пресконференция началникът на полицията в Северната територия Мартин Доул. "Като го видели, хората в лагера решили да се саморазправят с Джеферсън", заяви той.

Австралийската полиция арестува мъж за антисемитски коментари и притежание на оръжия

Петгодишното момиче изчезна миналата събота от дома си в покрайнините на Алис Спрингс. Тялото ѝ беше открито в четвъртък от един от стотиците хора, претърсващи гъстата растителност около града, който е една от популярните туристически дестинации в Северната територия. Луис, който беше идентифициран като заподозрян от полицията по-рано тази седмица, е осъждан за физически нападения, като неотдавна е бил освободен от затвора.

"Призовавам днес цялата общност да запази спокойствие (...) Бих искал да вярвам, че това, което видяхме снощи, е единичен случай", заяви Доул, като подчерта, че Луис е бил преместен в петък сутрин в град Дарвин, столицата на Северната територия, на 1500 километра северно от Алис Спрингс за собствената му безопасност. Властите съобщиха, че се очаква срещу него да бъдат повдигнати обвинения.

Австралийската полиция: Масовото убийство в Сидни е вдъхновено от „Ислямска държава“

От десетилетия Австралия се бори да се помири с коренното си население, което обитава тези земи от близо 50 000 години, но е било маргинализирано от британските колониални владетели. Аборигените съставляват около 3,8 процента от населението на Австралия, което наброява 27 милиона души, но се нареждат на последните места по почти всеки икономически и социален показател.

Хиляди хора, включително жертвата и нейното семейство, живеят в общности, известни като лагери, в покрайнините на Алис Спрингс, където условията за живеене не са много добри, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова