Мерките се въвеждат след терористичното нападение на плажа Бондай
Австралийският премиер Антъни Албанезе обяви обновяване на протоколите за действие на полицията и на националните разузнавателни агенции след нападението на плажа Бондай в Сидни.
Проверката трябва да се съсредоточи върху това да се гарантира, че службите са подготвени да се справят с екстремизма. Стрелбата, при която 15 души бяха убити, след като двама въоръжени мъже, вдъхновени от ИДИЛ, откриха огън на еврейски фестивал, беше обявена за терористичен акт. Паметта на жертвите беше почетена с минута мълчание, но присъстващите в Сидни освиркаха премиера и скандираха, че има кръв по ръцете на властите.
