Стотици спасители от австралийските плажове проведоха бдение на мястото на терористичния акт в Сидни. Те бяха облечени в типичните си жълто-червени униформи и направиха жива верига на плажа Бондай. Преди 6 дни на същото място двама терористи нападнаха еврейско тържество.

Доброволците и професионалните спасители запазиха 2-минутно мълчание в памет на петнайсетте жертви. След стрелбата, правителството на Австралия, както и щатското правителство на Нов Южен Уелс обещаха реформи, включително в законите за контрол на оръжията.

Австралия обяви обратно изкупуване на оръжия и ден за размисъл след стрелбата на плажа Бондай

„Първо, правителството ще въведе нови закони, забраняващи символите на омраза и даващи на полицията по-големи правомощия, за премахване на маски за лице по време на публични събрания и демонстрации. Също така ужасяващите скоростни събития показаха, че скандирането „Глобализирайте интифадата” е реч на омразата и насърчава насилие в нашата общност. Скандирането ще бъде забранено, заедно с други коментари и изявления, изпълнени с омраза”, заяви премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс.

Редактор: Ивайла Маринова