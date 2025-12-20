Снимка: БГНЕС/ЕПА
-
Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол
-
„Темата на NOVA” в аванс: „Лъжичка щастие“ – как кулинарията възражда традициите и лекува самотата
-
"Тук и сега": Владо Зомбори – смъртта на баща ми и раждането на дъщеря ми пренаредиха приоритетите ми в живота
-
Съединените щати и Йордания нанесоха удари в Сирия
-
„Нищо лично”: Разходка в българското училище в Барселона - те са родени в Испания, но учат български
-
Новините на NOVA отличиха най-добрите: Награди за труд, смелост и факти
Австралийските власти обещаха по-строг контрол и забрана на символите на омраза
Стотици спасители от австралийските плажове проведоха бдение на мястото на терористичния акт в Сидни. Те бяха облечени в типичните си жълто-червени униформи и направиха жива верига на плажа Бондай. Преди 6 дни на същото място двама терористи нападнаха еврейско тържество.
Доброволците и професионалните спасители запазиха 2-минутно мълчание в памет на петнайсетте жертви. След стрелбата, правителството на Австралия, както и щатското правителство на Нов Южен Уелс обещаха реформи, включително в законите за контрол на оръжията.
Австралия обяви обратно изкупуване на оръжия и ден за размисъл след стрелбата на плажа Бондай
„Първо, правителството ще въведе нови закони, забраняващи символите на омраза и даващи на полицията по-големи правомощия, за премахване на маски за лице по време на публични събрания и демонстрации. Също така ужасяващите скоростни събития показаха, че скандирането „Глобализирайте интифадата” е реч на омразата и насърчава насилие в нашата общност. Скандирането ще бъде забранено, заедно с други коментари и изявления, изпълнени с омраза”, заяви премиерът на Нов Южен Уелс Крис Минс.Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни