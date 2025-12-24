39-годишен мъж беше арестуван в австралийския град Пърт заради предполагаеми антисемитски коментари в социалните мрежи, съобщи днес полицията в щата Западна Австралия, цитирана от ДПА.

Повдигнати са му обвинения за действия с цел расов тормоз, носене или притежание на забранено оръжие, както и съхранение на огнестрелно оръжие. Полицията конфискува няколко боеприпаси, докато извършваше обиск в дома на мъжа във вторник в рамките на операция „Дейлуд“. Тя е предприета в отговор на смъртоносното терористично нападение на плажа Бондай в Сидни на 15 декември. „Правото на мъжа да притежава лиценз за огнестрелно оръжие ще бъде подложено на преразглеждане“, заяви полицията.

Заместник-премиерът на щата Западна Австралия Рита Сафиоти съобщи на пресконференция днес, че полицията е открила „забранени оръжия и знамена, свързвани с две подкрепяни от Иран движения - ливанското „Хизбула“ и палестинското „Хамас“. Австралийската полиция добави, че претърсването на дома на задържания било предприето, след като член на общността отбелязал негови коментари в онлайн пространството, които органите на реда нарекоха „изцяло неприемливи“ и „отвратителни“.

Австралийската телевизия "Ей Би Си" съобщи, че прокурори казали пред съда в Пърт, че на адреса на мъжа са намерени списък за закупуване на материали за изработка на бомби, шест регистрирани пушки и около 4000 патрона.

Редактор: Дарина Методиева