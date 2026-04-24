Футболен клуб "Левски" вече има нов собственик. Новината обяви досегашният - Наско Сираков. Начело на "сините" застава Атанас Бостанджиев.

Сираков ще е президент, но вече няма да е акционер в дружеството. "Левски ще има нов дом. От няколко месеца работим по проект за новия стадион „Георги Аспарухов“ - модерно съоръжение, достойно за името "Левски". Проект, в който привържениците ще бъдат онзи дванадесети играч. Това е голяма крачка напред. Крачка, която изисква нов мащаб, нова енергия и още по-голяма отговорност", заяви Сираков.

"Левски" не принадлежи на човека, който временно го управлява. "Левски" принадлежи на историята си. На хората. Дори на онези, които още не са се родили, но един ден ще го обикнат.Да ръководиш "Левски" не е въпрос на власт. Да обичаш "Левски" не е въпрос на настроение. Да останеш с "Левски", когато е най-трудно - не е героизъм. Това е чест", категоричен е Наско Сираков.

"2151 дни. Точно толкова изминаха до днес - от 2 юни 2020 година. Денят, в който поех "Левски".В подготовката за днешния ден се чудех дали да се връщам толкова назад в общите ни спомени", заяви той.

И припомни през какво е преминал през изминалите шест години - постоянни съмнения, на конфликти и тежки решения."Това бяха години на изгубени приятелства. Но бяха и години, в които се научих на много. И докато вадех поредния забит нож в гърба си, си напомнях защо съм тук и какво е "Левски" за мен", изтъкна Сираков.

"Но нито за секунда не си позволих да спра да вярвам в спасението на "Левски". Вярвах, защото този клуб е преживял повече от всеки от нас - и ще надживее всеки един от нас. Представях ли си, че цената в личен план ще бъде толкова висока? Не. Съжалявам ли за нещо? Да - съжалявам, че семейството ми трябваше да плати част от тази цена. Но всичко това ме направи по-добър. Освен че побелях, смея да кажа - и помъдрях", подчерта той.

В заключение добави, че независимо как ще завърши този сезон - за първи път от дълго време можа да кажа нещо, което не смеел да изрече на глас: "Левскарите успяха. Левски оцеля. И отново е готов да мечтае".

От своя страна Атанас Бостанджиев благодари за топлото посрещане в клуба. "Още от първия момент, в който разбрах, че съществува възможност да вляза като съдружник и собственик в "Левски"- решението беше взето за секунди. Защото знам каква уникална история има този клуб", изтъкна той.

И подчерта, че с правилната финансова подкрепа и ясна стратегия, този клуб ще продължи да съществува и да се развива още поне 112 години. "Убеден съм, че с общи усилия ще върнем "Левски" там, където му е мястото: на европейско и световно ниво", подчерта Бостанджиев.

А на въпрос защо купува "Левски" новия собственик отговори: "Защото съм левскар от малък. За мен този момент е изключително вълнуващ - да бъда тук не само като собственик, но и като запален фен, и да участвам в бъдещето и развитието на клуба. Искам сърдечно да благодаря на Наско Сираков и да го поздравя за огромния труд, усилия и жертви, които направи, за да запази, стабилизира и даде бъдеще на "Левски".

По думите му първата стъпка е започването на проекта за нов стадион. "Поемам личен ангажимент към тази инвестиция, която ще бъде мащабна. Целта ни е да изградим една от най-добрите бази в България, а защо не и в Европа - нов стадион, модерна юношеска база. Клубът заслужава това", изтъкна Бостанджиев.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова