Бившият нападател на ЦСКА и националния отбор Стойко Сакалиев започна нов етап в професионалния си път, заменяйки футболния екип с отговорностите на административен ръководител. За своята лична трансформация, новите цели и битките извън терена разказа самият той в рубриката „Нищо лично“. От началото на януари Сакалиев заема поста заместник-директор по спортната част в Спортно училище „Юри Гагарин“ в Бургас – мястото, където някога е бил ученик.

По думите му работата в училището е предизвикателство, което е приел с готовност. „Човек в детайли трябва да се развива, да има цели, които да следва и да мечтае“, сподели той. Освен административните задачи, които включват проверки на тренировъчния процес, Сакалиев влиза и в класните стаи като преподавател на 12-класници. Негов пряк ръководител е директорът на училището Никола Дачев – бивш състезател по класическа борба и „Заслужил треньор на България“, който също е възпитаник на същото учебно заведение.

Извън новата кариера, Сакалиев сподели за дълбоката лична промяна, породена от изпитанията в семейството му. Тежката болест на голямата му дъщеря е преобърнала ценностната му система и го е направила по-смирен и отговорен. „Човек трябва да бъде по-смирен, по-отговорен и по-отдаден на децата си“, подчерта бившият футболист, като изрази огромната си благодарност към всички хора, помогнали с финансови средства и позитивна енергия за нейното възстановяване. Той съобщи добрата новина, че последните прегледи в Англия показват, че всичко с нея вече е наред.

Вярата в Бог заема централно място в живота на Сакалиев. Той разказа, че още по време на активната си спортна кариера винаги е носил икона със себе си и се е молил преди мачове. Днес той, заедно със съпругата си Габриела, спазва всички християнски пости и празници, като задължително посещава църква всяка неделя. Тази духовна опора му помага и в грижите за малката му дъщеря Савелия, чието име означава „измолена от Бога“.

Стойко Сакалиев не спира да инвестира в своето образование. След като завършва Националната спортна академия „Васил Левски“, в момента той кара магистратура по „Спортна психология“. Неговата амбиция е да предаде натрупания опит на младите спортисти и да помогне за изграждането на бъдещи шампиони. „Ще бъда много щастлив и горд, ако от Спортното училище излязат още по-успешни спортисти“, сподели той, без да изключва възможността един ден да бъде наричан „Професор Сакалиев“.

Целия разговор гледайте във видеото.