Скалните светилища в Източните Родопи крият история, която се простира хилядолетия назад във времето. За тяхното значение, произход и неизследвани тайни разказа изследователят на мегалитни и скални комплекси Венцислав Стайков в рубриката „Нищо лично“. По думите му първите човешки дейности по тези места датират от преди около 7–8 хиляди години преди Христа, а според някои изследователи разцветът на култовите светилища е бил още по-ранен – около 15 хиляди години пр. Хр.

Едно от най-впечатляващите и трудно достъпни светилища в региона е известно сред местните като Кимикда – „Костената планина“. Стайков сподели, че при първите си опити да достигне до най-високите части на комплекса е бил възпрепятстван цели шест пъти. „Сякаш мястото не ме допускаше“, разказа той, като допълни, че след като веднъж успял да се изкачи, се е връщал там многократно.

"Нищо лично": Южноафриканецът Вили Бота, който избра София за свой дом (ВИДЕО)

Изследователят подчерта, че работата му не се основава на писмени източници или свидетелски показания, тъй като такива липсват. Вместо това анализът идва от прякото наблюдение на скалите и изсичанията. Особено внимание Стайков отдели на т.нар. трапецовидни ниши – уникални скални форми, които не се срещат никъде другаде по света. „Те съществуват единствено в Източните Родопи и все още няма категорично доказателство за тяхното предназначение“, обясни той.

Според неговата хипотеза тези ниши и скални пространства са функционирали като енергийни и лечебни центрове. „Това са места за зареждане – на тялото и духа“, каза Стайков и добави, че вярва, че светилищата запазват своето въздействие и в наши дни. Като доказателство той посочи астрономическата ориентация на някои от обектите – на 21 декември слънчев лъч преминава през естествен скален „прозорец“ и достига централния олтар на светилището, разположен на около километър и половина разстояние.

По думите му това говори за изключително напреднали познания по астрономия и инженерство. „Тези хора не са били първобитни“, подчерта Стайков, като постави въпроса как са били изсичани и подреждани огромни каменни блокове на труднодостъпни места – техника, която и днес би представлявала сериозно предизвикателство.

„Нищо лично”: Ани и Александър, които подчиниха живота си на дървото (ВИДЕО)

Венцислав Стайков се занимава с изследване на скални светилища вече повече от три десетилетия. Първите му стъпки датират от 1979 година, когато като 18-годишен участва в археологически проучвания под ръководството на археолога Иван Балкански. Оттогава насам той обикаля Източните Родопи почти всяка седмица, воден от желанието да проучи и популяризира богатото културно наследство на региона.