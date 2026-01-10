Тази събота в рубриката "Нищо лично" Краси Боев ни среща с творец, който се ражда в Южна Африка. Вили Бота живее на различни места по света, но в крайна сметка избира България, колкото и да е трудна за него родната ни действителност.

Защо скулпторът и художник предпочете да изгради свой дом в София - гледайте във видеото.