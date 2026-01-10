-
Сурвакари от Пернишко се събраха в Борисовата градина в столицата
-
Да живееш в Прага - една нетрадиционна разходка в чешката столица (ВИДЕО)
-
Българският рок мюзикъл, който покори сърцето на Европа
-
„Непознатите земи”: Индия - земя на махараджи, слонове и вяра в астрологията
-
Пухкава „летяща чиния” се появи в небето над София (ВИДЕО)
-
„Живей красиво”: Как да подредим масата си по етикет (ВИДЕО)
Със скулптора и художник ни среща Краси Боев
Тази събота в рубриката "Нищо лично" Краси Боев ни среща с творец, който се ражда в Южна Африка. Вили Бота живее на различни места по света, но в крайна сметка избира България, колкото и да е трудна за него родната ни действителност.
„Нищо лично”: Стоматологът, който живее в къща като от приказките (ВИДЕО)
„Нищо лично”: Ани и Александър, които подчиниха живота си на дървото (ВИДЕО)
Защо скулпторът и художник предпочете да изгради свой дом в София - гледайте във видеото.
Последвайте ни