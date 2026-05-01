В Новоселския манастир „Света Троица“ са избити монахини и свещеници, а общият брой на жертвите в тогавашното Ново село надхвърля 160 души. Кметът на Априлци Тихомир Кукенски разкри и малко известни факти за организацията на бунта.

По думите му въстанието е организирано от най-богатите хора и в него участват абсолютно всички слоеве на населението. „Тук в Априлци си имаме нашата Райна Княгиня, която не вее само знамето, ами тича с пушката”, сподели кметът.

150 години идеал за свобода: България отбелязва годишнината от Априлското въстание

Кметът на Априлци разказва, че след като избиват хората в манастира, турците го опожаряват, като преди това са вкарвали вътре добитък, за да поругаят мястото.

Паметта на героите ще бъде почетена и със спортното събитие „Априлци Рън” на 17 май. Николай Тодоров от сдружение „Троян в бъдещето” обясни, че бягането ще премине по стъпките на въстаниците. На всеки от постовете ще има четници, които ще поставят върху пропуските на участниците възстановен печат на Първи Търновски революционен окръг.

„Нека се помни кога Ново село бе изгорено и поругано за народност”, цитира Тодоров стара църковна летопис, описваща събитията.

⇒ Предстоящите чествания в региона

9 май: Литийно шествие с изнасяне на иконата на Новоселските мъченици, канонизирани от Българската православна църква.

24 май: Мащабна историческа възстановка на събитията с помощта на дружество „Традиция”.

