Шофьорът е загубил контрол, автобусът се е ударил в мантинела и се преобърнал в крайпътна канавка

Тежка катастрофа с пътнически автобус в Турция е отнела живота на трима души, а най-малко 30 са ранени, съобщават местните власти по първоначални данни.

Инцидентът е станал на пътя Бандърма – Чанаккале, като автобусът е пътувал от Текирдаг към курортния град Мугла.  В автобуса са се намирали общо 45 пътници. По предварителни данни шофьорът е загубил контрол, автобусът се е ударил в мантинела и впоследствие се е преобърнал в крайпътна канавка.

Загиналите са три жени – Назире Акова, Елиф Кел и Кемал Джан Серт, всички турски граждани. Засега няма информация дали сред пътниците е имало чужденци.

Ранените, част от които са в тежко състояние, са транспортирани и настанени в болници в района.

Полицията е задържала водача на автобуса, а прокуратурата в Бандърма е започнала разследване за изясняване на причините за тежкия инцидент.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Специално за БТА, Нахиде Дениз

Последвайте ни

