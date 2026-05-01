Тежка катастрофа с пътнически автобус в Турция е отнела живота на трима души, а най-малко 30 са ранени, съобщават местните власти по първоначални данни.

Инцидентът е станал на пътя Бандърма – Чанаккале, като автобусът е пътувал от Текирдаг към курортния град Мугла. В автобуса са се намирали общо 45 пътници. По предварителни данни шофьорът е загубил контрол, автобусът се е ударил в мантинела и впоследствие се е преобърнал в крайпътна канавка.

1 Mayıs Yolunda Kaza: İşçileri Taşıyan Otobüs Su Kanalına Girdi

Загиналите са три жени – Назире Акова, Елиф Кел и Кемал Джан Серт, всички турски граждани. Засега няма информация дали сред пътниците е имало чужденци.

1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs yoldan çıktı

Ранените, част от които са в тежко състояние, са транспортирани и настанени в болници в района.

1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 1 yaralı

Ayrıntılar için: https://t.co/ISZecckeZ4 pic.twitter.com/8IiXUZaCTm — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 1, 2026

Полицията е задържала водача на автобуса, а прокуратурата в Бандърма е започнала разследване за изясняване на причините за тежкия инцидент.

