Над 370 демонстранти, събрали се по повод отбелязването на 1 май в Истанбул, бяха задържани от турската полиция. Две групи били специално набелязани в различни квартали от европейската част на града, след като заявили намерение да се отправят към емблематичния площад „Таксим“. Това е символично място за протести в Турция, а през нощта то беше изцяло блокирано.

Полицията използва сълзотворен газ срещу активисти от марксистката "Партия за освобождение на народите" (HKP), решени да тръгнат към „Таксим“ със скандирания „САЩ - убиец, ПСР - съучастник“.

В Бешикташ, край Босфора, изцяло обграден от силите на реда, намесата на полицията е била незабавна при всяко скандиране, като в някои случаи е действано със сила - демонстранти са били поваляни на земята.

Синдикати и граждански организации призоваха за участие в проявите под лозунга „Хляб, мир, свобода“. Още в началото на седмицата турските власти задържаха десетки хора, включително представители на медии и опозиционни среди, свързани с президента Реджеп Тайип Ердоган.

