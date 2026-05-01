В Деня на труда КНСБ представи първия у нас синдикален изкуствен интелект. Идеята е технологията да консултира работещите за техните трудови права и да помага при договаряне на колективен трудов договор.

„С изкуствения интелект, който сме направили, всеки един работещ във всяко едно предприятие ще има до себе си юрист, икономист, специалист по здравословни и безопасни условия на труд. Ще има експерт по колективно трудово договаряне и, разбира се, такъв, който е организационен секретар и ще може да му помага в синдикалната дейност”, заяви вицепрезидентът на Конфедерацията Тодор Капитанов.

„През миналата година КНСБ получи 19 100 сигнала за нарушение на трудовото право, като сме класирали десетте най-популярни. Първото е, че работещите се оплакват, че стоят на работа след работно време. Второто е, че работят при лоши условия на труд, а третото - че са подложени на психически тормоз”, каза още той.

