Хвърля ли сянка върху летния туристически сезон войната с Иран? Конфликтът в Близкия изток поставя европейските авиокомпании пред най-сериозното изпитание от пандемията от COVID-19 насам. Покачващите се цени на самолетното гориво и несигурността около доставките създават риск за предстоящите пътувания през топлите месеци.

От началото на конфликта цената на керосина е скочила с близо 84%. Засега авиокомпаниите успяват да ограничат ефекта чрез предварително договорени цени, но експерти предупреждават - ако кризата се проточи, може да се стигне до недостиг.

Ще има ли недостиг на авиационно гориво у нас и поскъпват ли самолетните билети?

"Последиците от тази ситуация не се ограничават само до отмяната на един полет от Шарджа до Модлин. Те засягат и цените на самолетното гориво, както и самата му наличност - нещо, което цялата индустрия може да усети това лято. Въпреки че нашите превозвачи имат сключени споразумение за хеджиране и са си осигурили фиксирани цени и доставки за тази година, сме наясно, че това ще бъде глобален проблем", коментира Яцек Ковалски, който е изпълнителен директор на летище "Модлин" във Варшава.

Въпреки напрежението, от полската авиационна индустрия засега не очакват сериозни сривове в доставките.

Боян Рашев: Ако кризата в Близкия изток продължи до края на април, няма да достигат горива и в Европа

"Смятам, че полският авиационен сектор няма основания за притеснение. Не мисля, че за нашия пазар има опасения за недостиг на самолетно гориво. Но самолетите, разбира се, са засегнати и от двете страни. Затова може да има притеснения какво ще се случи в крайните дестинации", допълва още той.

Според експерти най-голямата заплаха не е толкова поскъпването на билетите, колкото евентуалният недостиг на гориво. Въпреки всичко, данните показват, че авиационният сектор остава устойчив. Пътническият капацитет в световен мащаб през 2026 година дори бележи лек ръст спрямо миналата - с близо 2%.

Редактор: Никола Тунев