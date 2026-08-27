Никола Цолов изпълни основната си задача по време на теста с болид от Формула 1 на легендарната писта „Имола“. Българският пилот измина необходимите 300 километра зад волана на Racing Bulls VCARB 02, съобщава Gong.

Новината за успешно покритата дистанция дойде малко след обяд на 27 август. Изминаването на необходимите километри е ключово условие по пътя на Цолов към възможността да участва в официални свободни тренировки по време на състезателен уикенд във Формула 1.

Официално: Никола Цолов ще кара болид от Формула 1 за първи път

Българинът е достигнал границата от 300 километра след кратка серия от шест обиколки. Именно в този стинт той е успял и да подобри най-доброто си време за деня.

So far, Tsolov has completed 56 laps (275 km).



His best time (taken by hand) was a 1:17.79, set with Medium tires at the start of a 12-lap stint.



For reference, Hadjar fastest lap in 2025 was a 1:15.508 set in FP3.#F1 #VCARB pic.twitter.com/Ajd4N45bo2 — Jacopo Rava (@JacopoRava04) August 27, 2026

Цолов е записал обиколка за 1:17.67 минути – най-доброто му постижение до този момент от тестовата програма на италианското трасе.

Българинът управлява VCARB 02 - болида, с който Racing Bulls участва във Формула 1 през сезон 2025. Тестът на „Имола“ е част от програмата за работа с автомобили от предходни сезони.

Покриването на дистанцията от 300 километра е важна стъпка за Цолов, тъй като му позволява да изпълни едно от изискванията, необходими за получаване на разрешение за участие в свободна тренировка от Формула 1. Така 19-годишният българин продължава да се приближава към възможността за първа официална поява по време на състезателен уикенд в най-престижната автомобилна надпревара.

Редактор: Цветина Петкова