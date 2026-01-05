Сред причините са опасения относно прозрачността и начина на управление

Сръбският тенисист Новак Джокович напусна Професионалната асоциация на тенис играчите (PTPA).

"Решението взех след продължителни опасения относно прозрачността, начина на управление и начина, по който се представят моят глас и имидж. Гордея се с визията, която Вашек и аз имахме, когато основахме PTPA – да дадем на играчите по-силен и независим глас – но стана ясно, че моите ценности и подход вече не съвпадат с посоката, в която се развива организацията", написа той в Х.

"Ще продължа да се фокусирам върху тениса, семейството и приноса към спорта по начини, които са в съответствие с моите принципи и интегритет. На играчите и на всички, които са свързани с тях, пожелавам всичко най-добро в бъдещата им работа, но за мен тази глава вече е затворена", съобщи още Новак Джокович. 

