Сръбският тенисист Новак Джокович напусна Професионалната асоциация на тенис играчите (PTPA).

"Решението взех след продължителни опасения относно прозрачността, начина на управление и начина, по който се представят моят глас и имидж. Гордея се с визията, която Вашек и аз имахме, когато основахме PTPA – да дадем на играчите по-силен и независим глас – но стана ясно, че моите ценности и подход вече не съвпадат с посоката, в която се развива организацията", написа той в Х.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

"Ще продължа да се фокусирам върху тениса, семейството и приноса към спорта по начини, които са в съответствие с моите принципи и интегритет. На играчите и на всички, които са свързани с тях, пожелавам всичко най-добро в бъдещата им работа, но за мен тази глава вече е затворена", съобщи още Новак Джокович.

Редактор: Цветина Петкова