Електроуредите в България често са значително по-скъпи в сравнение с тези в съседни държави като Румъния и Гърция, а една от основните причини за това е т.нар. екотакса. Това заяви експертът от център „Чиста индустрия“ към Българска стопанска камара Владимир Димитров в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му при покупка на електроуред, като например хладилник, потребителят заплаща допълнителна такса, определяна от организации по оползотворяване на отпадъци. Тя е обвързана с държавната продуктова такса, която се определя от Министерство на околната среда и водите.

Димитров посочи, че напрежението в бизнеса се е засилило, след като всички организации са увеличили тези такси. При електрическото и електронното оборудване те се изчисляват на база тегло, като включват както държавен компонент, така и допълнително възнаграждение за организациите. Експертът даде пример с хладилниците с тегло 70 кг, при които екотаксата в България достига около 33 евро, докато средното ниво в Европа е 13 евро. При други уреди, като пералните, разликите също са съществени: в България таксата е 18 евро, а в Австрия - само 51 евроцента.

Според него именно тези разлики правят покупката на електроуреди от чужбина по-изгодна за българските потребители. От бизнеса поставят под съмнение дали събраните средства действително се използват ефективно за рециклиране и управление на отпадъците. „Нямаме гаранция, че средствата, които се събират сега, ще бъдат достатъчни, когато дойде моментът тези уреди да бъдат рециклирани“, коментира Димитров.

По време на среща със служебния министър Юлиян Попов индустрията е настояла за намаляване на държавните продуктови такси и за повече прозрачност при определянето им. Според експертите подобна стъпка би могла да намали ценовия натиск върху крайните потребители и да ограничи тенденцията българите да търсят по-изгодни покупки извън страната.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева