Съюзът на демократичните сили няма да подкрепи предложения от управляващите бюджет, тъй като в него липсват достатъчно десни политики и мерки за ограничаване на разходите. Това заяви в „Твоят ден“ председателят на СДС и депутат от ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов.

„СДС също няма да подкрепи бюджета, защото не виждаме достатъчно десни мерки в него. Ние сме дясна формация, имаме своите избиратели и своите ангажименти към тях“, каза Христов.

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Той подчерта, че отговорността за финансовата рамка е изцяло на управляващото мнозинство, което разполага със самостоятелна подкрепа в парламента. Според Христов един от основните проблеми е високият бюджетен дефицит, който по думите му трябва да бъде ограничен до около 3%. „За мен нормалният бюджет е балансиран. Не можем непрекъснато да трупаме нови дългове и да увеличаваме задлъжнялостта на държавата“, заяви той.

Като възможни мерки за намаляване на дефицита лидерът на СДС посочи ограничаване на разходите за администрация, съкращаване на незаетите щатни бройки и преструктуриране на държавни структури с припокриващи се функции. „Трябва да се говори за целия публичен сектор, а не само за държавната администрация. Необходимо е да се оптимизират разходите и да се търсят по-ефективни модели на управление“, смята Христов.

По думите му трябва да бъдат внимателно преразгледани и капиталовите разходи, особено когато те се финансират чрез нов държавен дълг. „Когато се тегли заем, трябва ясно да се знае за какво ще бъде използван. Има смисъл да се поема дълг, ако той води до икономически растеж, по-висока добавена стойност и повече приходи в бюджета“, каза още депутатът.

Христов коментира и темата за автоматичното увеличение на възнагражденията в силовите ведомства. Според него механизмът е бил въведен с цел да направи службите по-привлекателни за нови кадри, но сега трябва да бъде преразгледан.

„Идеята беше да се увеличат възнагражденията и да се привлекат хора в системата. Това обаче не означава, че всяка година трябва да има автоматично увеличение със същите темпове. Автоматизмът може да бъде коригиран“, заяви председателят на СДС.

Той допълни, че при Министерството на отбраната трябва да се подходи по-внимателно заради недостига на кадри и необходимостта от окомплектоване на армията.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова