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При съмнения родителите трябва първо да посетят личния лекар, който издава направление за детски ортопед
Децата с диагностицирано плоскостъпие могат да получат ортопедични обувки или стелки, заплатени от Националната здравноосигурителна каса. Това обясни Сашо Сашев, който е началник на отдел „Договаряне на помощни средства за хора с увреждания“ в НЗОК, в предаването „Пулс“.
По думите му плоскостъпието често се проявява с болки при ходене, умора и подуване на краката. При съмнения родителите трябва първо да посетят личния лекар, който издава направление за детски ортопед. Ако специалистът потвърди диагнозата, следва преглед от лекарска консултативна комисия.
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След издаването на необходимия протокол комисията подава заявление по електронен път към НЗОК. Документите се разглеждат в срок до седем работни дни, а при одобрение родителите получават код чрез SMS или Viber.
С този код те могат да изберат търговец или лаборатория с договор към НЗОК, където да бъдат изработени ортопедичните обувки или стелки по индивидуална мярка. Списъкът на одобрените изпълнители е достъпен на интернет страницата на касата.
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От НЗОК уточниха, че децата имат право на нови ортопедични обувки или стелки на всеки шест месеца, както и на един ремонт в рамките на този период, който също се заплаща от касата. Ако родителите изберат по-скъп модел от покриваната стойност, разликата се доплаща от тях.
Подобна възможност съществува и за възрастни пациенти с плоскостъпие, като при тях НЗОК покрива изработването на ортопедични стелки.
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