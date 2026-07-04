Децата с диагностицирано плоскостъпие могат да получат ортопедични обувки или стелки, заплатени от Националната здравноосигурителна каса. Това обясни Сашо Сашев, който е началник на отдел „Договаряне на помощни средства за хора с увреждания“ в НЗОК, в предаването „Пулс“.

По думите му плоскостъпието често се проявява с болки при ходене, умора и подуване на краката. При съмнения родителите трябва първо да посетят личния лекар, който издава направление за детски ортопед. Ако специалистът потвърди диагнозата, следва преглед от лекарска консултативна комисия.

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След издаването на необходимия протокол комисията подава заявление по електронен път към НЗОК. Документите се разглеждат в срок до седем работни дни, а при одобрение родителите получават код чрез SMS или Viber.

С този код те могат да изберат търговец или лаборатория с договор към НЗОК, където да бъдат изработени ортопедичните обувки или стелки по индивидуална мярка. Списъкът на одобрените изпълнители е достъпен на интернет страницата на касата.

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От НЗОК уточниха, че децата имат право на нови ортопедични обувки или стелки на всеки шест месеца, както и на един ремонт в рамките на този период, който също се заплаща от касата. Ако родителите изберат по-скъп модел от покриваната стойност, разликата се доплаща от тях.

Подобна възможност съществува и за възрастни пациенти с плоскостъпие, като при тях НЗОК покрива изработването на ортопедични стелки.