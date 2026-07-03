Липсата на единни правила и ясна организация за безопасността на водните атракциони остава сериозен проблем, а основната причина за инцидентите е човешкият фактор. Това заяви в ефира на предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS експертът по екстремни спортове Велислав Малджиев. Според него държавата трябва да изисква създаването на силна браншова организация, която да определя стандартите и да следи за спазването им.

„Най-честата грешка е в човека, най-вече в инструктора. Оттам вече е организацията, а най-малка вина има самата техника“, коментира Малджиев. По думите му при инцидента край Ахелой „това е единствено и само човешка грешка“, като посочи, че водачът на джета не е бил инструктиран за техники за безопасност и е допуснал сериозна грешка, движейки се опасно близо до скалите.

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Според него вместо държавата да изработва правилата, те трябва да бъдат създадени от самия бранш. „Държавата трябва да изисква да се направи една браншова организация. Тази браншова организация да си създаде правила, да си създаде инспектори, които да инспектират нещата, а държавата просто да ги приеме“, каза Малджиев.

Експертът отправи и съвет към туристите, които използват екстремни атракциони. „Първо трябва да проучат фирмата, която ще ползват, каква история има, какви са отзивите. След това трябва да ѝ се доверят“, съветва той.

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Редактор: Ралица Атанасова