Трима младежи пострадаха при инцидент с атракцион на плаж „Ахелой”.

Инцидентът се е случил днес преди обед. Надуваем дюшек, дърпан от джет на плаж „Ахелой”, се е блъснал в скала, при което са пострадали трима 18-годишни младежи – израелски граждани.

Единият е с фрактура на черепа и с опасност за живота. Настанен е за лечение в реанимацията на УМБАЛ Бургас. Другите двама са получили охлузвания и повърхностни наранявания и са откарани в медицински център в Слънчев бряг.

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Проверка на инспектори от Морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност.

Шофьорът на джета, който е и наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая е сезирана и прокуратурата, и семействата на тийнейджърите в Израел, които се очаква да пристигнат утре в Бургас.

Кметът на село Ахелой Димитър Нейчев каза, че един от туристите, качен на надуваемия диван, е паднал и си е ударил главата в камък. По думите му инцидентът се е случил на излизане от водата при ниска скорост на джета и атракциона.

Репортер: Елена Танева