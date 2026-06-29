Опасен инцидент в Търговищко. Екстремна люлка на градски панаир в Антоново аварира. От нея падат баща и 9-годишното му дете. Инцидентът станал от събота вечерта. 42-годишният мъж и детето са откарани с линейка в болницата в Търговище, без опасност за живота.

По думите на секретаря на общината - Мехмед Мехмедов, според собствениците на съоръжението един от щифтовете, които имат предпазна функция, е бил откраднат или умишлено премахнат. "Ние показваме на собствениците на атракционите къде да ги поставят. Те отговарят за сигурността им. Когато съоръженията се монтират, трябва да има контрол от РДНСК и други отговорни институции", обясни той.

Дете и баща му пострадаха при падане от атракционна люлка в Търговищко (СНИМКИ)

Мехмед заяви, че общината изисква разрешително от собствениците. "Те имат такова за 2026 г. и 2027 г.", допълни той.

"Контрол има. Има застраховки. Аз давам жетоните и касова бележка", каза собственикът Миглена Атанасова.

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