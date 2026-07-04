Снимка: БТА
В навечерието на 250-ата годишнина на страната президентът обяви, че американската идентичност е подложена на атака от радикали и екстремисти
Американската идентичност е подложена на „нова атака“ от страна на „радикали и екстремисти“ на собствена земя. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Франс прес".
Снимка: БТА
Той направи коментара по време на реч пред националния паметник „Маунт Ръшмор“ в северния щат Южна Дакота вчера – в навечерието на Деня на независимостта. Тази година националният празник на САЩ има още по-специално значение предвид факта, че страната отбелязва 250-ата годишнина от своето създаване.
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„С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Има възраждане на комунистическата заплаха на наша земя“, допълни Тръмп.
Снимка: БТАРедактор: Мария Барабашка
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