Американската идентичност е подложена на „нова атака“ от страна на „радикали и екстремисти“ на собствена земя. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Франс прес".

Снимка: БТА

Той направи коментара по време на реч пред националния паметник „Маунт Ръшмор“ в северния щат Южна Дакота вчера – в навечерието на Деня на независимостта. Тази година националният празник на САЩ има още по-специално значение предвид факта, че страната отбелязва 250-ата годишнина от своето създаване.

250 години от раждането на Америка: Разделена в миналото, обединена от Декларацията

„С наближаването на тази великолепна годишнина виждаме как нашата американска идентичност е изправена пред нова атака... Има възраждане на комунистическата заплаха на наша земя“, допълни Тръмп.

Снимка: БТА

Редактор: Мария Барабашка