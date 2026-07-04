Близо 800 бегачи поеха по шестте дистанции в планинския маратон „Троян Рън“. 30 са състезателите, които предизвикват волята и издръжливостта си на най-дългото трасе от 70 километра.

Бягането в сърцето на Троянския Балкан се провежда за четвърти път по историческия маршрут на Апостола на свободата Васил Левски. От сдружение „Троян в бъдещето“ традиционно организират и съпътстващ фестивал с музика и спортове на открито.

По стъпките на Левски: Над 700 души ще бягат в състезанието „Троян Рън“

Една от каузите на организаторите е превенцията и борбата с рака на гърдата. Всяка година в рамките на състезанията се правят безплатни изследвания.