Снимка и видео: Николай Василковски, NOVA
-
Опашки на границата с Гърция: Защо пътуващите чакат въпреки Шенген
-
Зов за помощ: Цало от Варна отново се нуждае от помощ за лечение в Турция
-
Зов за помощ: Да помогнем на 2-годишната Деница в борбата с агресивен тумор
-
Илия Лингорски: Прогнозата на БНБ показва, че растежът на доходите ще продължи да изпреварва инфлацията
-
Военните пилоти влизат в битка с огнената стихия: Рекорден брой екипажи ще гасят пожари това лято
-
САЩ посреща 250-ата си годишнина с военни дронове и 850 хиляди фойерверки
Бягането се провежда по историческия маршрут на Васил Левски
Близо 800 бегачи поеха по шестте дистанции в планинския маратон „Троян Рън“. 30 са състезателите, които предизвикват волята и издръжливостта си на най-дългото трасе от 70 километра.
Бягането в сърцето на Троянския Балкан се провежда за четвърти път по историческия маршрут на Апостола на свободата Васил Левски. От сдружение „Троян в бъдещето“ традиционно организират и съпътстващ фестивал с музика и спортове на открито.
По стъпките на Левски: Над 700 души ще бягат в състезанието „Троян Рън“
Една от каузите на организаторите е превенцията и борбата с рака на гърдата. Всяка година в рамките на състезанията се правят безплатни изследвания.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни