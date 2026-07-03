Вижте как можете да помогнете на младия мъж
Веселин Георгиев, който беше част от доброволците, спасили Сашко от Перник, и който пръв намери момчето, днес има нужда от помощ. Младият мъж, който спасява другите, преминава през най-тежкото си изпитание.
Веско е пострадал по време на инцидент и е получил множество сериозни травми и фрактури. Направена му е сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още хирургични интервенции. Предстоят му продължително лечение, трудни рехабилитации и възстановяване.
Веско е един от най-уважаваните пилоти в парапланеристката общност, вдъхновил десетки хора да открият магията на летенето и истинското усещане за свобода.
„(Не)възможно оцеляване": Издирването на Сашко от Перник стъпка по стъпка (ВИДЕО)
Нека помогнем на Веско да се върне при семейството, приятелите си и да продължи да прави това, което го прави щастлив.
Ако искате да помогнете на Веско, може да преведете средства по следната банкова сметка:
BG62UBBS80021480330110
BIC код : UBBSBGSF
Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.
Основание: Покриване на медицински разходи
BG95STSA93000032688641
Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев
Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи“Редактор: Цветина Петрова
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