СДС има подписано коалиционно споразумение за 4-годишен период с ГЕРБ, не сме говорили за разделяне. Президентските избори предстои да се обсъдят, но би било грешка да се явим сами. Вероятно ще подкрепим кандидат на ГЕРБ. На местно ниво забраната беше за коалиция с „Възраждане“ и БСП. Това каза бившият лидер на СДС Румен Христов в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“.

Днес „десницата“ проведе закрита Национална конференция, на която се смени ръководството на партията. Христов се оттегли като председател и беше избран за заместник на новия лидер - досегашния главен секретар и евродепутат Илия Лазаров.

Румен Христов уточни в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов“, че не е подал оставка, мандатът му начело е изтекъл, а според устава това следва редовна отчетно-изборна конференция. „Решихме да подкрепим друг колега с по-различна визия. Останах заместник-председател, защото имам натрупан опит, който искам да споделя. СДС за мен винаги е било кауза. Поставял съм неговите интереси над личните си винаги“, категоричен бе той.

По думите му вероятно участието на СДС в мнозинството зад кабинета на Росен Желязков е причинило отлив на избиратели. „За мен най-трудната коалиция беше с БСП, от началото на демократичните промени за пръв път да сме в една формула. Техните бюджетни искания бяха много раздути. Впоследствие беше предложен много добър бюджет, който беше одобрен от синдикати, но правителството подаде оставка“, обобщи Христов.

Според него винаги е търсена възможност за взаимодействие с ДСБ, но през последните 8 парламентарни избори партийните органи са решили СДС да се коалира с ГЕРБ.

Относно казуса с твърденията за общи полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, Христов заяви, че вероятно информацията на вътрешния министър частично е била невярна. А относно исканата ѝ оставка като конституционен съдия, той изтъкна, че ако изобщо се докаже нейно провинение, то е твърде дребно, за да доведе до оттегляне. „Тя е пътувала до Турция, когато той е отивал за Дубай. Много сериозни са изискванията за отстраняване от КС, всяко съмнение за оставка е малко пресилено. Атанасова от много отдавна не е член на ГЕРБ, така че не може да се търси отговорност от партията или от нашата коалиция“, смята бившият председател на СДС.

Той бе предпазлив относно оценката си за правителството, като припомни, че СДС ще даде толеранс за първите 100 дни. Христов увери, че партията ще е конструктивна, а не креслива опозиция.

Целия разговор гледайте във видеото.