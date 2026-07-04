Моето море винаги е пълно, всеки сам може да си го направи хубаво и всеки сам може да си намери щастието, това коментира певецът Орлин Павлов в ефира на предаването „Събуди се“.

Поводът е новата му песен със заглавие „Сам“. Възможно е да останем сами, но това ни дава повод да се съберем, да се концентрираме, да намерим онези сили, които сме загубили, и да продължим напред, обяснява посланието на парчето Павлов. Относно коментарите на почитатели, че звученето показва един по-различен артист, той определя себе си като хамелеон, който може да влиза в различни роли. Специално този жанр, създаден съвместно с Денис Попстоев, му харесва заради клубната енергия и динамиката, тъй като самият той обича да танцува и да се движи.

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Текстът на новата песен е дело на половинката на изпълнителя – Диди. Тя е споделила идеята си за него малко след раждането на дъщеря им, но първоначално е отказала името ѝ да бъде записано в музикалния проект. Певецът разказва, че я е убедил да промени това решение и днес тя е официалният автор на текста.

Дъщеря им Бети е изключително музикална и пее по цял ден край басейна и на морето. Когато един талант не се поддържа, не се тренира и не се учи, той може да отлети, смята Орлин Павлов. Затова двамата вече са направили първи записи на пиано с детето. До 15 септември се очаква да излезе нейна самостоятелна песен, която ще бъде посветена на пътните правила и пресичането. Изпълнителят е категоричен, че няма никаква тревога относно музикалния път на дъщеря си, тъй като музиката е свобода и за нея няма граници.

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Редактор: Мария Барабашка