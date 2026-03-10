Семейната комедия, дело на режисьора Яна Титова, събира на едно място Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Ая Алексиев и Алина Данчева. Към звездната компания се присъединяват и Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, както и добре познатите Павел Колев, Ицака и Филип Буков. А музиката е дело на Владимир Ампов – Графа.

Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов: „Брънч за начинаещи“ е цветен, динамичен и много смешен филм

На премиерата на „най-вкусният филм на 2026 г.“ екипът на „На кафе“ разговаря с актьора Орлин Палов, който повдигна завесата за това какво да очакват зрителите от забавната комедия.

„Много съм щастлив, че съм част от този филм. Най-много ми допадна, че успях да се отпусна почти до крайност. В един много специфичен момент, който зрителите ще видят и ми е любим. Това е моментът, в който успях да накарам всички останали да се отпуснат, да не мислят, да импровизират в правилната посока, но да надскочат може би това, което са правили до преди това. Ако съм успял, съм много щастлив“, споделя Орлин Павлов.

Гала премиера на най-новия български филм „Брънч за начинаещи“

Какви проекти в музикална посока движи обичаният изпълнител, да очакват ли феновете му скорошни концерти в България и в чужбина, какво мисли за въвеждането на AI в училище, гледайте във видеото.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Боряна Димитрова