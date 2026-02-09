-
Равносметката за България на Купа „Дейвис“ в Пловдив
-
Константин и Лияна са звездите в най-новия български филм за любовта
-
Константин и Лияна часове преди премиерата на общия им филм
-
Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов: „Брънч за начинаещи“ е цветен, динамичен и много смешен филм
-
Иван Иванов: Срещите ми на корта с големите тенисисти са като боксов, а не като тенис мач
-
Соня Йончева ще зарадва българската публика с два грандиозни спектакъла на „Гала в София“
Лентата тръгва по кината този петък
Сред актьорския екип са познати на малкия и големия екран лица като Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Орлин Павлов. Филмът обещава да разсмива зрителите от сърце.
Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов: „Брънч за начинаещи“ е цветен, динамичен и много смешен филм
„Очакваме да видим една шантава история, която започва съвсем нормално, непредвидимо, с едни симпатични хора, които имат идея и тя е прекрасна. Те искат да контролират живота си и той да бъде перфектен. Което е невъзможно. Слагат едни маски, за да бъдат перфектни пред другите. Както често ние слагаме, за да бъдем с непознати или познати. И оттам нататък всичко се обърква. Така че заповядайте в кината от 13 февруари“, сподели пред камерата на NOVA Орлин Павлов, на когото е поверена една от главните роли в „Брънч за начинаещи“.
NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни