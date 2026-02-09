Сред актьорския екип са познати на малкия и големия екран лица като Александра Сърчаджиева, Валентина Каролева, Орлин Павлов. Филмът обещава да разсмива зрителите от сърце.

Алекс Сърчаджиева и Стилиян Стоянов: „Брънч за начинаещи“ е цветен, динамичен и много смешен филм

„Очакваме да видим една шантава история, която започва съвсем нормално, непредвидимо, с едни симпатични хора, които имат идея и тя е прекрасна. Те искат да контролират живота си и той да бъде перфектен. Което е невъзможно. Слагат едни маски, за да бъдат перфектни пред другите. Както често ние слагаме, за да бъдем с непознати или познати. И оттам нататък всичко се обърква. Така че заповядайте в кината от 13 февруари“, сподели пред камерата на NOVA Орлин Павлов, на когото е поверена една от главните роли в „Брънч за начинаещи“.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

Редактор: Боряна Димитрова