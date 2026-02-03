В студиото на „На кафе“ днес специални гости са актьорите Александра Сърчаджиева и Стилиян Стоянов, които открехват завесата към най-новата българската комедия „Брънч за начинаещи“. Филмът на режисьорката Яна Титова тръгва по кината от 13 февруари, но преди това киноманите и почитателите на българското кино, ще могат да го гледат на 9 февруари в зала №1 на НДК.

Историята в лентата е за един изобретател (в ролята е Орлин Павлов), който търси инвеститор, за да сбъдне мечтата си. В ролята на инвеститор е актрисата Алекс Сърчаджиева.

„Моята героиня се казва Росена и е много луда, шантава и ме беше страх да не преиграя и да се издъня. Снимахме 11 дни и за толкова кратко време, всеки един от нас трябваше да изгради образ, който да седи плътно и да е верен. Преди дни имахме закрита прожекция за екипа и се успокоих. Колегите ми са страхотни, а децата играят много добре и са изумителни. Може да звучи нескромно, но видях едни красиви актьори, а целият филм е цветен и динамичен. Смешен е филмът, но ще накара хората да се замислят за маските, които всеки един от нас слага. Персонажите са се оплели в лъжи и са се загубили някъде по пътя. Следват лъжа след лъжа, маска след маска и всички се оплитат в тях. Трябва да помислят какви са им чисто човешките отношения. Къде по пътя някъде са се загубили и могат ли отново да се открият“, каза Алекс Сърчаджиева.

„Аз съм психолог, в лека почивка и съм съпруг на Росена. Събирам нови впечатления и се подготвям за момента, в който ще се върна към работата си отново. Влюбил се е в Росена и двамата имат дете Буря“, допълва партньорът й Стилиян Стоянов.

Александра разказва, че много се е вълнувала когато е промотирала лентата с брънч в градския транспорт. За нея е бил страхотен експеримент, в който среща приятни и непознати хора. Искреното й желание в момента е да бъде жената от трамвая.

Колегата й Стилиян Стоянов разказва за романтичното си предложение за брак на актрисата и дългогодишна партньорка, с която имат два големи деца, Лазарина Коткова. Двамата отиват на концерт на любим техен изпълнител в Париж и то без децата. Предлага брак на любимата си на върха на Айфеловата кула.

Повече за взаимоотношенията на актьорите с порасналите им деца и за техните артистични проекти, гледайте във видеото.

Билетите за „Брънч за начинаещи“ за 9 и 14 февруари са в продажба.

NOVA е ко-продуцент и водещ медиен партньор на „Брънч за начинаещи“.

